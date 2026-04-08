全民国家安全教育日︱开展有力执法护航高质量发展 邓炳强：面对四大风险 切实维护国安

今年4月15日是第11个「全民国家安全教育日」，亦是《香港国安法》公布实施6周年。保安局局长邓炳强接受《星岛》访问时表示，《香港国安法》公布实施后，香港已实现由乱到治、由治及兴，但维护国家安全的斗争从未停止，目前香港仍面对外部敌对势力、潜逃者、本土恐怖主义及「软对抗」四大风险，保安局和辖下各支纪律部队会切实履行维护国家安全的宪制责任，开展维护国家安全的有力执法，以高水平安全护航高质量发展。

保安局局长邓炳强表示，香港目前仍存在「软对抗」等的四大国安风险。何家豪摄

国务院早前发布《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书，邓炳强引用当中观点，指特区政府要跟从国家「十五五」规划，坚持统筹发展和安全，从而做到以新安全格局保障新发展格局，以高水平安全护航高质量发展，而政府于维护国家安全上拥有宪制责任，虽然目前相对平静，但仍有人正寻找机会试图危害国家安全，因此绝不能掉以轻心，「我们必须要将维护国家安全的信念灌输到日常生活、经济、社会等各个层面。」

邓炳强剖析了香港现时面对的四大国安风险，当中包括外部势力的持续抹黑与侵害行为，例如面对香港法庭依法判刑时采取双重标准进行指控，企图抹黑；另外，目前共有29名涉嫌违反《香港国安法》等相关法例的指明潜逃者被通缉，他们在境外持续宣扬港独、鼓吹制裁、勾结外部势力；本土恐怖主义亦不容忽视，部分受黑暴思想影响的年轻人经常想以暴力制造恐慌，不惜危害其他市民，以宣扬他们违法的行为；「软对抗」也要防范，有外国代理人在本地利用社会议题散播假消息，打算煽动市民对中央政府及香港政府的仇恨。

今年4月15日是第11个「全民国家安全教育日」，保安局局长邓炳强指出，政府将举行一连串活动，务求将国安教育做得更深更广。

邓炳强指出，面对仍存在的国家安全风险，保安局及各支纪律部队会继续采取多方策略守护本土安全，执法上必定做到「有法必依、违法必究、执法必严」，《香港国安法》成立至今，就相关罪行拘捕了389人，当中208人已被检控、179人已被定罪，包括被判20年监禁的黎智英。他形容该案审讯公平透明，彰显了公义，法庭裁决清楚显示黎利用《苹果日报》煽动仇恨及企图推翻国家政权，「无论你想怎样迂回，避免别人检控你，或者觉得有外部势力撑腰，但都没有用，只要你犯法，我们有足够证据就会检控，犯法的人一定要面对法律后果。」

保安局辖下各支纪律部队会举办多项活动，以响应「全民国家安全教育日」，其中警方国安处的「国安号」宣传车会走访各区宣扬国家安全意识。

他续指，执法工作亦重视情报搜集，相关部门不但加强与内地机构的情报交流，更透过国家安全热线接获约120万个相关讯息，可见市民的警觉性及国家安全意识明显提升。针对指明潜逃者，局方已采取一系列反制措施，包括撤销护照及本地专业资格、冻结资产、禁止他人与其合作如经营业务，并敦促潜逃者尽快回港自首。

邓炳强强调，政府将持续检视现行法例，以完善维护国家安全的法律制度与执行机制，除了早前修订的《香港国安法》第43条实施细则优化工作外，政府过去亦检视并修订了《监狱条例》及《社会工作者注册条例》等法例，「2019年我在警队工作，当时法例上仍存在真空，令危害国家安全的人有机可乘，虽然现在有了相关法律，但依然不能掉以轻心。」

香港警察学院将于4月15举行升旗典礼。图为去年同日举行升旗典礼。

谈及如何应对「软对抗」挑战，邓炳强指出，一些人往往假借民生或社会议题之名，散播看似与国安无关的不实传言或消息，以达到抹黑政府的目的，因此首要任务是即时道破谎言，让市民看清事实真相，对此已进行近300次反驳，而对于散播假新闻、假消息的人士，必定会严正执法，「市民亦需明白『软对抗』的危害及其手段，当我们清楚认识到这些危害国家安全的手法后，届时无论对方如何抹黑或施展『软对抗』，均无法达到任何效果。」

记者 麦键泷