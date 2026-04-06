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元朗试业中网吧遭淋红油 事前疑被人上门收保护费

突发
更新时间：23:07 2026-04-06 HKT
发布时间：23:07 2026-04-06 HKT

元朗一间试业中的网吧被人淋红油。上周六（4日）晚上11时许，警方接获合益路36号一间网吧的职员报案，指有客人表示大门及招牌被人淋红油。由于当时网吧为试业阶段，未有安装闭路电视系统，警方将案件列作「刑事毁坏」，交由元朗警区刑事调查队第一队跟进，暂时未有人被捕。据了解，事发前曾有多名大汉到店内「收陀地」，但未知是否与案件有关。

多名口罩大汉曾上门「揾老细」

网上流传一则1分20秒片段，可见多名戴口罩男子，于3月31日下午3时许闯入一间网吧。一名怀疑网吧职员与其接触，这批蒙面汉见状随即问「你系咪老细，你老细系唔喺度」，职员否认后蒙面汉随即叫职员致电老板，职员没有就范，质问对方为何要找负责人。

其中一名蒙面汉见职员没有合作，恼羞成怒并大声威吓「我叫你打电话畀你老细」，然而职员依然企硬，反叫对方「你自己打」，并指四周都有镜头拍摄他们的行为。最后，职员表示打999报警，一众蒙面汉便悻悻然退去。

 

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