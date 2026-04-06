Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大榄涌行山失踪｜行山僧人曾遇见何翁夫妇 「当时行雷好大雨 担遮都有危险 」

突发
更新时间：10:43 2026-04-06 HKT
发布时间：10:43 2026-04-06 HKT

79岁老翁何成安上周（4日）与妻子到屯门麦理浩径第10段行山，其后与妻失散，至今（6日）早上仍然下落不明。救援人员连日来夜以继日登山搜索，惟未有发现。今早行山人士法戒大师表示，4日当日曾在清景台山脚遇到何翁夫妇，当时下著大雨，他形容两夫妇状态良好，「丈夫行前，太太行后」，但当时好大雨，无地方避雨，又行雷，「连担遮都有危险」。

及后周日（5日）早上10时大师再次行山，在关帝庙落大榄涌水塘的一段路，发现一只深蓝色鞋，他深感奇怪，由于当时他未知何翁失踪消息，并无拍照纪录，及后落山后才知悉媒体报道何翁失踪事件，他知道那只鞋可能有搜索价值，立即致电报警。

相关新闻：大榄涌行山失踪｜七旬翁与妻遇暴雨走散下落不明 儿子发相寻人

法戒大师过往是民安队成员，累积50年搜索经验。当他发现何翁的鞋时，深感特别，「连日大雨湿滑，但只鞋非常干净，冇泥泞」。于是他在落山后获悉何翁失踪，知道鞋子是寻人的线索，所以即刻报警。大师指出事的行山路段危险程度不高，「路系有整理过，适合行山人士行，而且有越野单车径，都属于安全路段。」不过，他指若路面湿滑，有机会跌倒，「4号𠮶日雨量非常大，我影到啲水好似瀑布咁。」

救援人员今日会重点搜查关帝庙、佛祖庙、千岛湖清景台一带范围。其间出动无人机协助搜索。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
7小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
5小时前
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
7小时前
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
时事热话
3小时前
美军出动200特种兵营救F-15E机员。
深入伊朗救人 | 美出动200特种兵营救F-15E机员 CIA放假消息引开伊朗追兵 特朗普：一度怀疑是陷阱
即时国际
6小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
22小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
18小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
「屯门娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比坚尼照揭富贵生活 老公无影惹网民揣测？
「屯门娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比坚尼照揭富贵生活 老公无影惹网民揣测？
影视圈
6小时前
剥烚蛋壳总黏蛋白？即学3招秘技蛋壳一剥必成功 烹煮前简单1步不黏壳
保健养生
4小时前