大榄涌行山失踪｜行山僧人曾遇见何翁夫妇 「当时行雷好大雨 担遮都有危险 」

79岁老翁何成安上周（4日）与妻子到屯门麦理浩径第10段行山，其后与妻失散，至今（6日）早上仍然下落不明。救援人员连日来夜以继日登山搜索，惟未有发现。今早行山人士法戒大师表示，4日当日曾在清景台山脚遇到何翁夫妇，当时下著大雨，他形容两夫妇状态良好，「丈夫行前，太太行后」，但当时好大雨，无地方避雨，又行雷，「连担遮都有危险」。

及后周日（5日）早上10时大师再次行山，在关帝庙落大榄涌水塘的一段路，发现一只深蓝色鞋，他深感奇怪，由于当时他未知何翁失踪消息，并无拍照纪录，及后落山后才知悉媒体报道何翁失踪事件，他知道那只鞋可能有搜索价值，立即致电报警。

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法戒大师过往是民安队成员，累积50年搜索经验。当他发现何翁的鞋时，深感特别，「连日大雨湿滑，但只鞋非常干净，冇泥泞」。于是他在落山后获悉何翁失踪，知道鞋子是寻人的线索，所以即刻报警。大师指出事的行山路段危险程度不高，「路系有整理过，适合行山人士行，而且有越野单车径，都属于安全路段。」不过，他指若路面湿滑，有机会跌倒，「4号𠮶日雨量非常大，我影到啲水好似瀑布咁。」

救援人员今日会重点搜查关帝庙、佛祖庙、千岛湖清景台一带范围。其间出动无人机协助搜索。