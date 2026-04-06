大角咀海富苑男子堕楼 全身赤裸倒地身亡

大角咀有人堕楼死亡。今日（6日）凌晨4时52分，海庭道2号海富苑一名中年男子从高处堕下，倒卧在海岚阁对开地上。救护员接报到场，惜发现男子已当场死亡。现场消息称，死者全身赤裸，没有任何身份证明文件。警员用帐篷遮蔽遗体，展开调查。

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「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

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撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

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