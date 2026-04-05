警新界南反酒驾毒驾等拘6男女 131司机涉超速收告票

警方表示，新界南总区交通部执行及管制组人员于过去两日（3至4日），在区内展开代号「追捕者」（QUICKCHASER）的执法行动，重点打击超速驾驶、非法改装车辆、酒后及毒后驾驶等严重交通罪行。



人员于区内主要干道设置路障及重点巡查类近酒吧的地区，截查可疑车辆，并进行反超速执法及跟司机进行酒精呼气测试。警方在行动中共拘捕5名本地男子及1名本地女子（介乎28岁至45岁），他们分别涉嫌「酒后驾驶」、「毒后驾驶」、「危险驾驶」、「贩运危险药物」、「管有危险药物」、「未获授权而取用运输工具」、「管有第一部毒药」及「阻碍警务人员执行职务」。



此外，人员侦测到131部车辆超速行驶，将会向有关司机发出告票。人员亦发现7辆私家车怀疑经过非法改装，涉嫌违反《道路交通（车辆构造及保养）规例》，已将涉事车辆拖往汽车扣留中心作进一步检验。人员同时亦发出3张欠妥车辆报告。