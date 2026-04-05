Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警新界南反酒驾毒驾等拘6男女 131司机涉超速收告票

突发
更新时间：10:20 2026-04-05 HKT
发布时间：10:20 2026-04-05 HKT

警方表示，新界南总区交通部执行及管制组人员于过去两日（3至4日），在区内展开代号「追捕者」（QUICKCHASER）的执法行动，重点打击超速驾驶、非法改装车辆、酒后及毒后驾驶等严重交通罪行。

人员于区内主要干道设置路障及重点巡查类近酒吧的地区，截查可疑车辆，并进行反超速执法及跟司机进行酒精呼气测试。警方在行动中共拘捕5名本地男子及1名本地女子（介乎28岁至45岁），他们分别涉嫌「酒后驾驶」、「毒后驾驶」、「危险驾驶」、「贩运危险药物」、「管有危险药物」、「未获授权而取用运输工具」、「管有第一部毒药」及「阻碍警务人员执行职务」。


此外，人员侦测到131部车辆超速行驶，将会向有关司机发出告票。人员亦发现7辆私家车怀疑经过非法改装，涉嫌违反《道路交通（车辆构造及保养）规例》，已将涉事车辆拖往汽车扣留中心作进一步检验。人员同时亦发出3张欠妥车辆报告。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
4小时前
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
4小时前
郑丽文个人背景在内地网络成热话，与丈夫返云南祭祖照曝光。微信公众号「茶苑路拾贰号」
郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图
即时中国
5小时前
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
影视圈
14小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
15小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
3小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
19小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
影视圈
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩复活节金多宝将于今晚（4日）搅珠。资料图片
六合彩｜8000万复活节金多宝搅珠结果 头奖一注中幸运儿擸8114万 齐来对冧巴 !
社会
2026-04-04 21:33 HKT