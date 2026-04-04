深圳湾公路大桥城巴弯位落斜 撞死火私家车酿4伤 城巴：即时暂停车长驾驶职务

今日（4日）下午2时许，一辆城巴沿深圳湾公路大桥支路二线往口岸方向行驶，至一落斜弯位时，怀疑收掣不及，撞上一辆因「死火」而停在路中的私家车，巴士上3名乘客受伤，而私家车司机亦告轻伤，全部清醒由救护车送往屯门医院治理。

根据网上图片所见，涉事的城巴为B3X路线，由屯门市中心开往深圳湾口岸。城巴的车头严重损毁，挡风玻璃碎裂，车门变型，有乘客需要落车待救。至于私家车挂有粤港牌，被城巴撞至打白鸽转，逆线停在路中心。

有乘客在社交平台Threads讲述事发一刻，指城巴当时准备落桥，突然急煞并撞向一辆「死火」的私家车，「根据综合描述，当时7人车在落桥转弯位置附近死火，司机想落车拎雪糕筒，但系巴士司机转弯落斜时才看到死车，收掣不及」。

城巴就事件回复《星岛头条》表示，今午约2时45分，城巴一辆开往深圳湾口岸方向的B3X号线巴士，在深圳湾大桥涉及一宗交通事故，3名巴士乘客及一名私家车司机受伤。初步调查显示，事故发生时路面有一辆私家车因故障停驶。城巴已即时暂停涉事车长驾驶职务，并会配合警方调查。

