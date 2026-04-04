深水埗司机落货被偷货Van 警凭CCTV拘45岁男 揭无牌驾驶兼逆线行车

今日（4日）早上9时许，警方接获一名32岁姓李男子报案，指他将一辆轻型货车停泊在福华街及北河街交界落货，而车匙留在车上，其后当他返回上址时，发现轻型货车被人驶走。

深水埗分区特遣队人员接报到场，经初步调查及翻查在「锐眼计划」下的闭路电视片段，发现涉事的轻型货车于福华街往北河街逆线行驶，并往通州街一公园方向逃去。

人员经进一步调查，于通州街一停车场发现一名男子准备登车，遂以涉嫌「未获授权而取用运输工具」、「危险驾驶」、「无牌驾驶」及「驾驶时没有第三者保险」，将该名45岁姓钱男子拘捕，他现正被扣留调查，案件交由深水埗警区刑事调查队第六队跟进。事件中无人受伤，亦没有其他财物损失，警方正调查男子犯案动机。