油价飙升 黑油猖獗 消防和海关加强打击

中东战争，引起油价飙升，近年非法燃油转注活动有上升趋势，甚至蔓延至市区，靠近住宅附近，危险程度极高。

消防处（2025年至今年2月）

接获超过1,150宗投诉及情报

锁定95个黑点

巡查及突击行动超过2,400次

检控312宗个案

充公约73万升燃油

香港海关 (今年1月至2月）

成功侦破18宗案件

拘捕17人

数字较去年同期大幅上升

今年1月至2月进行的9次联合行动中，合共检获超过19万升非法燃油。

常见的可疑活动包括：用七人车或轻型货车改装而成的流动非法加油站

地舖、停车场或货仓内存放大型可疑油缸

车辆短暂停留或排队加油

现场散发浓烈燃油味