油价飙升 黑油猖獗 消防和海关加强打击
更新时间：13:36 2026-04-03 HKT
发布时间：13:36 2026-04-03 HKT
发布时间：13:36 2026-04-03 HKT
中东战争，引起油价飙升，近年非法燃油转注活动有上升趋势，甚至蔓延至市区，靠近住宅附近，危险程度极高。
消防处（2025年至今年2月）
接获超过1,150宗投诉及情报
锁定95个黑点
巡查及突击行动超过2,400次
检控312宗个案
充公约73万升燃油
香港海关 (今年1月至2月）
成功侦破18宗案件
拘捕17人
数字较去年同期大幅上升
今年1月至2月进行的9次联合行动中，合共检获超过19万升非法燃油。
常见的可疑活动包括：用七人车或轻型货车改装而成的流动非法加油站
地舖、停车场或货仓内存放大型可疑油缸
车辆短暂停留或排队加油
现场散发浓烈燃油味
最Hit
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
2026-04-03 19:21 HKT
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩｜8000万复活节金多宝搅珠结果 头奖一注中幸运儿擸8114万 齐来对冧巴 !
2026-04-04 21:33 HKT