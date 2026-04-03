复活清明长假│深圳湾口岸出境现人龙 警围铁马疏导

复活清明5日长假期于今日（4月3日）正式开始，大批港人北上祭祖探亲或短途旅游。其中深圳湾口岸早上9时，出境人流不绝，人头涌涌，出现排队人龙，大批警员到场维持秩序，安排铁马围栏zigzag形通道疏导出境旅客。只见旅客扶老携幼，拖箧挽袋北上，现场所见，秩序井然。至于入境旅客不多，人流正常。

深圳湾管制站广播指，由于现时过关旅客众多，内地实施人流管制，请大家耐心等候，并遵照在场人员指示

。入境处预计是次假期共有644万人次，经各海陆空管制站进出香港，当中约543万人次经各陆路边境管制站。

港珠澳大桥官方早前呼吁，为确保出游顺畅，请广大司机及旅客合理安排出游计划，错峰通关。车辆出游高峰期间，请司机配合现场指引，依序排队、有序通行。如遇出境拥堵，可至大桥口岸服务区稍作休憩，待拥堵缓解后再通关。

在深圳湾管制站过关的吴小姐表示，今天是长假期第一天，预计会多人，预留更多时间过关和搭巴士，今天主要约了朋友去深圳吃饭和整香水。另一黄先生表示，打算前往东莞玩三、两天，因时间充裕，不介意过关花太多时间。

吴小姐表示约了朋友去深圳吃饭。杨伟亨摄

黄先生表示会返东莞玩数天。杨伟亨摄