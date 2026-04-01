Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

东涌地盘男工人疑「差错脚」堕沟渠遭4吋长钢筋插穿左大腿 送院抢救

突发
更新时间：10:42 2026-04-01 HKT
发布时间：10:42 2026-04-01 HKT

东涌迎东路与锦东街交界一个兴建中的数据中心地盘，今（1日）早上9时04分，一名30多岁男工人工作期间，疑「差错脚」意外被4吋长钢筋插穿左大腿，事主仍然清醒，事后被送往玛嘉烈医院治理。

事主姓伍(35岁)，任职扎铁工人。案发时伤者于上址天台进行加固工作期间，失足跌入一个0.5米深的沟渠，导致一条10厘米长x1.2厘米直径的钢筋插穿左大腿，伤者意识清醒，自行致电公司安全督导员求救，他报警求助后，伤者被送往玛嘉烈医院治理。案件列为工业意外，将由劳工处跟进。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
影视圈
7小时前
中山美穗母子关系疏离 独子放弃领巨额遗产 意外离世近2年 20亿日圆身家继承人曝光
中山美穗母子关系疏离 独子放弃领巨额遗产 意外离世近2年 20亿日圆身家继承人曝光
影视圈
14小时前
在职家庭津贴2026/27｜4月上调入息资产限额 每户每月最多拎$1,610 申请资格/津贴金额/一次性额外款项一文睇清
在职家庭津贴2026/27｜4月上调入息资产限额 申请资格/津贴金额/一次性额外款项一文睇清
生活百科
2026-04-04 11:53 HKT
权发小厨两餸饭工场惹争议！同层租户揭冻肉摆䢂口流难闻臭水 店方澄清与环境卫生无关︰咁缺德嘅事唔会做
权发小厨两餸饭工场惹争议！同层租户揭冻肉摆䢂口流难闻臭水 店方澄清与环境卫生无关︰咁缺德嘅事唔会做
饮食
11小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
8小时前
六合彩复活节金多宝将于今晚（4日）搅珠。资料图片
六合彩｜8000万复活节金多宝搅珠结果 头奖一注中幸运儿擸8114万 齐来对冧巴 !
社会
2026-04-04 21:33 HKT
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
影视圈
18小时前
李泳豪再度回应家庭纠纷 仍未收到亡母施明丧礼详情通知 被兄李泳汉爆「分身家」？
李泳豪再度回应家庭纠纷 仍未收到亡母施明丧礼详情通知 被兄李泳汉爆「分身家」？
影视圈
12小时前
西贡区议员发现将军澳居民「小福利」？深夜搭港铁仍有列车服务 街坊网民解构出于1原因
西贡区议员发现将军澳居民「小福利」？深夜搭港铁仍有列车服务 街坊网民解构出于1原因
生活百科
2026-04-04 11:00 HKT