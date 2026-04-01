东涌地盘男工人疑「差错脚」堕沟渠遭4吋长钢筋插穿左大腿 送院抢救
更新时间：10:42 2026-04-01 HKT
发布时间：10:42 2026-04-01 HKT
发布时间：10:42 2026-04-01 HKT
东涌迎东路与锦东街交界一个兴建中的数据中心地盘，今（1日）早上9时04分，一名30多岁男工人工作期间，疑「差错脚」意外被4吋长钢筋插穿左大腿，事主仍然清醒，事后被送往玛嘉烈医院治理。
事主姓伍(35岁)，任职扎铁工人。案发时伤者于上址天台进行加固工作期间，失足跌入一个0.5米深的沟渠，导致一条10厘米长x1.2厘米直径的钢筋插穿左大腿，伤者意识清醒，自行致电公司安全督导员求救，他报警求助后，伤者被送往玛嘉烈医院治理。案件列为工业意外，将由劳工处跟进。
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