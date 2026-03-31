警务处禁毒领袖学院成立五周年 教育车即日起走访全港各区 提升公众抗毒意识

警务处今日（3月31日）于基督教香港信义会信义中学举行禁毒领袖学院成立五周年庆祝活动启动礼。

​于2021年，警务处毒品调查科成立了禁毒领袖学院，每年培训100名中学及大学生成为新一代禁毒领袖。由专业顾问团设计及提供的课程涵盖毒品相关法律及医学知识、领袖训练、宣传和应对传媒技巧、历奇训练，以及生成式人工智能培训。学员完成训练后，将透过小组导师带领，策划及举办创意禁毒活动，以朋辈力量于校园及社区推行无毒文化。

今年是禁毒领袖学院成立五周年，五周年庆祝活动暨教育车「禁毒领袖移动学院」的启动礼于3月31日在基督教香港信义会信义中学隆重举行。毒品调查科总警司吴国章、基督教香港信义会信义中学校长梁冠芬、以及一众禁毒领袖学院执行委员会成员及导师亲临主礼，共同见证这个别具意义的时刻。

​吴国章指，禁毒领袖学院不单止是一个培训计划，更是一个凝聚力量、传承信念的平台。他感谢香港青年发展联盟、历届执委会成员、专业顾问团及导师对禁毒领袖学院的支持和付出。他期望学院能够承先启后，一直传承下去，成就更多青少年成为真正的禁毒领袖及凝聚青少年及社区的力量，为持续推动无毒社区而奋斗。

​「禁毒领袖移动学院」汇聚历届学员为抗毒教育活动而制作的体验游戏及展品，当中包括多个以混合实境、虚拟实境、电子脉冲仪器等技术模拟吸食毒品后知觉扭曲和肌肉失控的毒后驾驶及感官体验、禁毒版狼人杀游戏、入选国际影展的抗毒微电影播放、模拟缉毒执法任务及禁毒版猜字游戏Wordle等，让公众全方位感受学员的创意，以生动有趣的方式学习毒品祸害，从而进一步坚定他们远离毒品的决心。

​「禁毒领袖移动学院」将于3月31日至4月30日走访全港各区提升公众抗毒意识，详情可参阅路线图。

禁毒领袖学院亦计划于第三季举行全港禁毒短视频比赛，参赛者将获安排参与由专业导师主讲的短视频制作工作坊，激发他们以创意传递抗毒信息。 颁奖典礼会于2026年第四季在西九文化区举行的大型禁毒嘉年华「Love Our Life – LOL Party」期间举行。比赛详情将于稍后公布。

「禁毒领袖移动学院」时间表。