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湾仔私家车撞毙流浪猫后不顾而去 热心司机停车营救 警接报案调查

突发
更新时间：17:07 2026-03-30 HKT
发布时间：17:07 2026-03-30 HKT

上周五（27日）湾仔坚拿道天桥有私家车辗过一只黄色唐猫，之后不顾而去。有驶经上址的热心司机落车了解事件，并将猫救起，惟牠已当场死亡，只好交由义工跟进。动物组织「阿棍屋」表示：「活生生的生命，就这样一命呜呼。但若然坐视不理，在车水马龙的路上定必体无完肤…猫猫虽不幸被路杀，但在最后一程有好心人帮助」。

根据「阿棍屋」上载至社交平台的片段所见，当时坚拿道天桥非常多车，一只黄色的唐猫在路面上不断痛苦挣扎，怀疑被车辆辗过，而涉事的车辆亦未有停下，绝尘而去。有驶经的司机落车了解事件，惟猫猫已躺在路面上，一动不动，只好将牠放入胶袋带走，避免牠遭其他车辆不停重复辗过压扁，之后再联络义工求助。

「阿棍屋」表示：「活生生的生命，就这样一命呜呼。但若然坐视不理，在车水马龙的路上定必体无完肤…猫猫虽不幸被路杀，但在最后一程有好心人帮助」。他们之后将猫猫安排独立火化，希望牠可以不再痛苦，又感激两位有心人让猫猫有尊严离去。

阿棍屋将猫猫安排独立火化，希望牠可以不再痛苦。fb「阿棍屋」图片
阿棍屋将猫猫安排独立火化，希望牠可以不再痛苦。fb「阿棍屋」图片

警方于3月28日接获报案，指怀疑一辆私家车于上周五（3月27日）上午沿湾仔坚拿道天桥往跑马地方向行驶，在驶至近灯柱45564时，怀疑撞倒一只猫只后不顾而去。该猫只其后被证实死亡，由一名动物义工带走处理。警方将案件列作「交通意外引致动物受伤」，交由港岛总区交通部意外调查队第三队跟进，暂未有人被捕。

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