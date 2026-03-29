有片｜3男学生麦记争执互泼饮料 被大叔气场辗压 校方：希望公众给予学生改过机会

今（29日）日网上疯传一条「欺凌」短片，3名男学生在麦当劳分店内争执，其中两名学生欺负一名四眼男生，其间互泼饮料，掌掴对方，一名大叔疑被殃及扯火，出手制止，男学生如小熊遇上巨熊，缩起身子解释：「喂，佢打我㖞」。

据了解，事发于一年前，地点在东区某麦当劳分店，3名学生为同学关系，互相认识。片段全长11秒，3名学生在麦当劳争执，座位上戴眼镜男学生双手被旁边男学生捉实，不断挣扎，另一男学生趁机发围，向四眼男生淋饮料。

四眼男激动说：「X你啊！」，挣开被捉实的双手，这时对面男生突然一巴掌打落四眼男脸部，传出「啪」一声，四眼男的眼镜被打歪，愤然把饮料掷向对方。此时，一名身穿橙色短衫的灰发大叔出手制止，男生转身露出惊恐神色，一脸无辜说：「喂，佢打我㖞」。影片至此结束。

事件引起网民热议：「这种霸凌就是要当场喝止，感谢这位大人」、「恶霸扮演受害者」、「还好意思说他先打我？」。

校方发声明：发生于去年暑假初 已严肃教导相关学生

据了解，3名男学生就读杏花邨的岭南中学。校方下午在官网发表声明，指事件发生于去年暑假初，学校得悉后已立即到现场跟进。训育老师随即面见相关学生，深入了解事件始末并与家长商谈。学校已严肃教导相关学生，阐明其行为的不当之处，并按校规作出适当处分，让学生深刻反思，明白作为学生必须时刻注意言行举止，恪守纪律。鉴于事件于去年发生，学校的处理已告一段落，希望公众给予涉事学生改过及喘息的机会。



岭南中学强调，校方一向注重学生的全人发展，除学业成绩外，更致力教导学生校内校外的适当行为，以及守规守法的精神，深信良好的纪律与品德是学生健康成长的基石。学校会继续加强相关教育，引导学生正确处理人际冲突，培养同理心与守法意识，使他们成为有礼守规、关爱他人的良好青年。

校方下午在官网发表声明，指事件发生于去年暑假初，学校得悉后已立即到现场跟进。

教育局：已联络学校了解 提醒校方加强训辅工作

教育局回复《星岛头条》表示，已联络学校了解，学校已跟进有关个案及与持份者保持沟通，并为受影响学生提供支援。教育局已提醒学校加强训辅工作，并会与学校保持联络，提供适切的支援和意见。

教育局指局方对校园欺凌一直采取「零容忍」的政策，绝对不接受任何形式或任何原因的欺凌行为，并为学校提供清晰的指引，详细列明学校在处理欺凌事件的原则、程序、方式及跟进工作，亦要求学校必须正视和以积极认真的态度处理每一宗欺凌事件。若发生欺凌事件，学校须以学生的安全为首要考虑，按校本危机处理机制，即时介入并尽快制止。就较严重的欺凌个案，学校须尽快通知教育局，以便提供协助。若怀疑学生涉及违法行为，学校应主动联络警方。

