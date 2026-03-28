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水警联海关香港南面水域反走私 检$760万私烟扣查货车

突发
更新时间：15:50 2026-03-28 HKT
发布时间：15:50 2026-03-28 HKT

警方怀疑近日有人在香港南面水域一带进行走私活动，经过深入调查及情报分析后，水警总区特遣队、水警南分区，联同海关海域调查组人员，昨晚（27日）在有关海域进行反走私行动。

行动中，人员发现一艘没有亮起航行灯的快艇驶至土地湾岸边，同时有数名可疑男子将货物由快艇搬到岸上一辆货车上。人员随即采取行动，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港南面水域逃去。水警人员遂展开追截，惟涉案快艇最终在逃离香港南面水域往内地方向驶去。

人员在现场及涉案货车共检获170万支怀疑私烟，估计市值约760万元，应课税值约560万元，并扣查有关涉案货车，案件正由海关人员继续跟进调查。

人员检获170万支怀疑私烟，估计市值约760万元，应课税值约560万元，并扣查有关涉案货车。警方提供
人员检获170万支怀疑私烟，估计市值约760万元，应课税值约560万元，并扣查有关涉案货车。警方提供

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