珍惜生命│大坑瑞士花园男子堕楼 倒卧平台昏迷送院

港岛大坑发生堕楼事件。今日（28日）清晨6时12分，警方接获报案，指大坑道113号瑞士花园有人怀疑从高处堕下，倒卧在屋苑平台位置。

救援人员接报后赶抵现场，发现一名男子倒卧在平台上，当时已陷入昏迷。救护员即场为事主急救，随即由救护车将其送往玛丽医院抢救。

警方经调查后，获悉事主姓陈（64岁），相信他从上址一单位堕下。警方于现场没有检获遗书。

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撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

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