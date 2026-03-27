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东铁线受阻｜张欣宇指逃生门原意为乘客可自行打开 当刻即启动多重保护机制

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更新时间：23:12 2026-03-27 HKT
发布时间：23:12 2026-03-27 HKT

东铁线毕架山隧道内一列港铁列车行驶途中，有人擅自打开车尾逃生门，进入路轨范围，导致列车停驶，旺角东站至大围站服务受阻，而涉事35岁男子亦触电全身烧伤昏迷。服务智慧交通联盟理事长张欣宇向《星岛头条》表示，列车上的逃生门用意是当出现任何较严重的情况，乘客在无须职员协助下，自己有能力打开的逃生通道，「根据监管及法例要求设计，它就是要设计成一个普通乘客都可以将其打开逃生。不过港铁列明若在非紧急时打开，属蓄意破坏，可被检控。」

相关报道：东铁线受阻｜行驶中列车车尾紧急出口被打开 35岁男隧道内触电全身烧伤昏迷

张欣宇指出，逃生门并非「轻轻触碰」就会开启的通道，「它有个盒扣住开关，要将其打开、并扭开开关，而且门有两层，必然是有需要才可打开。」他又指，全世界大部分国家及地区对列车逃生安全的规定，均有要求在紧急情况下，设有让乘客可自行逃生的通道，而令列车上的逃生门变得更难打开、要求职员解锁或协助等，并不符合安全设计理念。

相关报道：东铁线有人进入路轨范围 旺角东至大围站一度暂停 经处理后陆续全线恢复铁线受阻

他补充，一旦逃生门被打开，列车会立即启动保护装置并停驶，后方列车亦会因讯号系统的保护，在安全距离前停驶，同时控制中心会收到通知，并向通报沿线，属多重保护机制。

根据港铁附例，除非在紧急情况下，乘客不得擅自操作紧急出口，紧急停车掣或强行打开列车车门，未经授权强行打开，最高可罚款5000元。

记者 麦键泷

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