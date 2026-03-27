㓥房卖淫集团微信招揽一楼一 警追查拘4成员及22女子 6业主视而不见同落网

九龙城警区联同入境处于3月25至26日展开代号「壮盛」的联合行动，破获一个涉嫌操控约20个㓥房单位用作卖淫场所的不法集团，以「经营卖淫场所」、「依靠他人卖淫为生」、「准许处所用作卖淫」、「洗黑钱」及「违反逗留条件」等罪拘捕共32人（24至73岁），当中包括4名集团主脑及骨干、22名卖淫女子及6名单位业主。

警方展示所得证物。

九龙城警区特别职务队第二队督察卢凯文表示，九龙城警区特别职务队人员根据线报及深入调查，锁定一个卖淫集团，涉嫌操控7个单位内20间㓥房用作卖淫。集团成员以通讯社交软件微信（WeChat），招徕及联络内地或外籍女子，并安排他们于上述㓥房单位从事卖淫活动，并从每次性交易中抽佣。

至3月25至26日，警方在全港多区展开代号「壮盛」扫黄行动收网，拘捕身为集团成员的3名本地男子及1名本地女子（30至55岁），涉嫌「管理卖淫场所」及「倚靠他人卖淫为生」被捕，角色分别为招揽女子的两名头目，及上门收钱打点单位的两名成员。其中一名44岁本地男子同涉「洗黑钱」罪名，调查显示他的银行户口收入支出异常，经调查相信曾清洗约100万元的犯罪得益。

警方检获一批价目表。

警方亦联同入境处拘捕22名非法性工作者，分别15名内地女子及7名外籍女子（24至57岁），涉嫌「违反逗留条件」。另外，警方亦拘捕2名本地男子及4名本地女子（49至72岁），相信为涉案单位的业主，涉嫌「出租处所以供用作卖淫场所」。行动期间，警方亦检获一批证物，包括帐单、银行文件、租约、宣传品、避孕套、一次性毛巾及润滑剂等。

九龙城警区行动主任总督察谭振忠强调，警方高度关注九龙城及土瓜湾一带非法色情活动。相关活动大多以俗称「一楼一凤」模式，在区内「三无大厦」经营，当中部分性工作者只持有旅游证件，违反逗留条件。这类非法色情场不但违法，亦非常贴近民居，滋扰社区。

警方检获一批漱口水及安全套。

另外，涉案卖淫集团利用唐楼单位改建为多个细小㓥房，招揽内地或其他国家女子卖淫，更安排集团成员与卖淫女子拆帐，从中抽佣。过去一年，警方曾多次警告相关单位业主及租客，要求他们不可以容许名下单位用作非法色情活动，可惜部分业主漠视警告，装作不知情，警方因而策划今次「壮盛」行动，从源头打击。

警方强调，不法之徒操控女性从事色情活动，背后从中剥削图利，行为在法理及在道德都不为社会所接受，警方亦绝不容忍，必定会持续打击，并追查、冻结甚至充公有关犯罪得益。警方亦呼吁业主及租客配合，不要容许名下单位被用作非法用途。

九龙城警区行动主任总督察谭振忠（左）及九龙城警区特别职务队第二队督察卢凯文（右）。