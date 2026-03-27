东铁线受阻｜大围站再现人山人海 被困车厢长者难忍人有三急 热心市民帮手遮掩

东铁线于今日（3月27日）下午近5时收工时段，一名男子闯入行驶中列车的车尾驾驶室，打开紧急出口斜道，导致列车急煞被困隧道，令旺角东至大围站服务一度瘫痪长达3小时。事故期间，不少乘客选择转乘未受影响的屯马线，来往九龙与新界，大围站大堂逼得几乎水泄不通。至下午6时许，滞隧道列车驶回九龙塘站，有乘客透露被困时情况，直言有长者因难忍尿急，被迫在车厢以胶袋解手。

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港铁职员向被困隧道乘客派食水饼干免费车票

九龙塘站于事发后一度有大批乘客滞留月台，港铁安排免费接驳巴士来往九龙塘及大围站疏导乘客。至于受事故影响停在隧道的其中一列列车，在消防员救出闯入路轨男子后，至下午6时许返回九龙塘站月台，被困1个多小时的乘客终见天日，可谓长舒一口气。港铁职员亦在月台向他们派发食水、饼干等充饥，亦派发免费车票供下次使用。

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被困乘客之一刘先生忆述事发期间，听到怀疑爆炸声音，亦目睹火光及闻到㶶味，当时曾感到担心，但列车停止后乘客们未见混乱，彼此忍让并互相安抚。他又表示，列车滞停隧道期间，有不少年长乘客人有三急难以忍耐，被迫用胶袋在车厢内解手，而一众热心乘客亦帮手遮掩。