Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

东铁线受阻｜行驶中列车车尾紧急出口被打开 35岁男隧道内触电烧伤命危

突发
更新时间：22:51 2026-03-27 HKT
发布时间：17:56 2026-03-27 HKT

港铁今日（3月27日）下午4时52分有人进入路轨范围，东铁线旺角东至大围站于收工时间一度暂停服务约3小时，大批出行乘客受影响。事故初步涉及由九龙塘站前往大围站途中一架东铁线列车，车尾驾驶室的紧急出口斜道被打开。下午5时半左右，港铁人员于路轨范围搜寻，网上图片显示亦有消防及警方人员随同。消息指，人员于毕架山隧道内近九龙塘站出口位置寻获一男子，他触电受伤，仍有反应。

至下午6时许，伤者被救出隧道，送伊利沙伯医院抢救。男子35岁姓姚，全身烧伤，初时仍有意识，其后陷入昏迷，已被转至沙田威尔斯医院救治，截至晚上11时情况危殆。目前案件正由沙田警区重案组跟进。

相关报道：东铁线有人进入路轨范围 旺角东至大围站一度暂停 经处理后陆续全线恢复铁线受阻

港铁表示，今日下午约4时35分，一列东铁线列车由九龙塘站驶往大围站期间，有人闯入车尾驾驶室并推开紧急出口斜道，列车的安全防护设计让列车即时停下，并向车长发出警报，车长亦收到乘客的报告，随即按既定安全程序处理。

期间，东铁线来往旺角东至大围站的列车服务需要暂停，以便港铁、警方及消防人员进入路轨搜寻该人士。救援人员其后在该路段的隧道范围寻获一名伤者，并将他带回车站及送院治理。

相关报道：东铁线受阻｜大围站再现人山人海 被困车厢长者难忍人有三急 热心市民帮手遮掩 

相关报道：东铁线受阻｜张欣宇指逃生门原意为乘客可自行打开 当刻即启动多重保护机制

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
东铁线受阻．最新车务安排｜旺角东至大围站暂停服务 港铁免费接驳巴士正来往九龙塘至大围站
01:15
东铁线有人进入路轨范围 旺角东至大围站一度暂停 经处理后陆续全线恢复
突发
4小时前
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
2026-03-26 13:32 HKT
东铁线受阻｜行驶中列车车尾紧急出口被打开 35岁男隧道内触电烧伤命危
01:15
东铁线受阻｜行驶中列车车尾紧急出口被打开 35岁男隧道内触电烧伤命危
突发
32分钟前
WeChat Pay HK宣布联同深圳市南山区商务局推出「2026年南山区入境消费券活动」，由4月1日至6月30日向用户派发总值逾千万港元之电子消费券。 Edit caption
复活节豪派千万南山区消费券 餐饮零售及南山海岸城4折！奈雪、盒马、京东Mall全覆盖
生活资讯
11小时前
东铁线受阻｜大围站再现人山人海 被困车厢长者难忍人有三急 热心市民帮手遮掩
01:46
东铁线受阻｜大围站再现人山人海 被困车厢长者难忍人有三急 热心市民帮手遮掩
突发
3小时前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
10小时前
韩星李尚宝逝世终年44岁 死因成谜警方介入调查 生前患抑郁症 2022年卷入吸毒事件
韩星李尚宝逝世终年44岁 死因成谜警方介入调查 生前患抑郁症 2022年卷入吸毒事件
影视圈
5小时前
一众嘉宾参观「天马凌云──故宫博物院藏绘画珍品」展览。
马会马年系列活动又一亮点项目 ─ 「天马凌云──故宫博物院藏绘画珍品」展览
社会资讯
7小时前
前《东张西望》移加主持容羡媛举家回港 奶奶不幸中风入院抢救 晒全家福集气：佢好叻
前《东张西望》移加主持容羡媛举家回港 奶奶不幸中风入院抢救 晒全家福集气：佢好叻
影视圈
8小时前
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
饮食
7小时前