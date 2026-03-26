尖沙咀发利大厦卖淫猖獗 警联入境处拘128人最细15岁 包括跨性别人士

尖沙咀发利大厦卖淫活动猖獗，警方今日（26日）联同入境处于尖沙咀扫黄，拘捕128名男女，年龄介乎15至44岁，包括未成年少女及跨性别人士，涉及多个不同国籍。

油尖警区特别职务队第一队督察李颖曦表示，警方留意到加拿分道33号发利大厦的卖淫活动持续，油尖警区根据线报及深入调查，派出近100名警力，在今日（26日）联同入境处人员展开代号「烽火」的联合行动。警方派员乔装顾客捣破发利大厦的怀疑卖淫场所，以涉嫌「违反逗留条件」拘捕27名男子及101名女子，年龄介乎15至44岁，包括未成年少女及跨性别人士，涉及多个不同国籍。所有人现正被扣留调查。

警方指犯罪集团会租借旧式大厦作卖淫活动，因大厦保安相对较差，租约较弹性。警方重申，任何人在公众地方或在公众可见的情况下，为不道德目的而唆使其他人，或者因不道德目的唆使其他人而在公众地方游荡，即属违法，一经定罪，最高刑罚为监禁六个月及罚款一万元。另外，根据《刑事罪行条例》第143条及第145条，任何人身为业主或处所的租客、占用人或掌管人，准许或容许处所全部或部分面积用作卖淫用途即属犯罪，一经定罪最高可判监七年。市民切勿以身试法。

据了解，警方在今次行动中，捣破逾百个单位，而被捕的男女大部份来自东南亚，部份来自内地，他们的收费由数百元至千元不等，但是否受集团操控则有待警方调查。