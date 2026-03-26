海关破葵涌工厦私烟及另类烟仓库 拘无业男检330万元货 

香港海关昨日（3月25日）在葵涌一工厦，捣破一个怀疑私烟及另类吸烟产品贮存仓库，共检获约67.6万支怀疑私烟，及约9.4万支怀疑另类吸烟产品，估计市值共约330万元，怀疑私烟应课税值约220万元，并拘捕一名怀疑涉案男子。

关员昨日中午在葵涌大连排道一座工业大厦搜查一个可疑单位，在单位内检获该批怀疑私烟及怀疑另类吸烟产品，并即场拘捕一名报称无业的34岁怀疑涉案男子。案件仍在调查中，该名被捕男子现正保释候查。海关会继续追查该批私烟及另类吸烟产品的来源，不排除会有更多人被捕。

海关强调，会继续根据风险评估和情报分析从源头堵截，并透过针对贮存及分销贩卖多管齐下的执法策略，致力打击私烟活动。