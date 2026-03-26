Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关破葵涌工厦私烟及另类烟仓库 拘无业男检330万元货 

突发
更新时间：15:33 2026-03-26 HKT
发布时间：15:33 2026-03-26 HKT

香港海关昨日（3月25日）在葵涌一工厦，捣破一个怀疑私烟及另类吸烟产品贮存仓库，共检获约67.6万支怀疑私烟，及约9.4万支怀疑另类吸烟产品，估计市值共约330万元，怀疑私烟应课税值约220万元，并拘捕一名怀疑涉案男子。

关员昨日中午在葵涌大连排道一座工业大厦搜查一个可疑单位，在单位内检获该批怀疑私烟及怀疑另类吸烟产品，并即场拘捕一名报称无业的34岁怀疑涉案男子。案件仍在调查中，该名被捕男子现正保释候查。海关会继续追查该批私烟及另类吸烟产品的来源，不排除会有更多人被捕。

海关强调，会继续根据风险评估和情报分析从源头堵截，并透过针对贮存及分销贩卖多管齐下的执法策略，致力打击私烟活动。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
3小时前
前TVB「御用小人物」移居外地创饮食王国 驾数百万劳斯莱斯霸气返舖 曾破产中风遇低潮
前TVB「御用小人物」移居外地创饮食王国 驾数百万劳斯莱斯霸气返舖 曾破产中风遇低潮
影视圈
7小时前
宏福苑听证会｜母亲不幸遇难遗言「你同哥哥好好生活」 罹难者家属冀委员会还死者一个公道︱持续更新
社会
6小时前
大埔一个回收场发生爆炸。
00:51
大埔汀角路回收场大爆炸 烈焰冲天 6人受伤送院
突发
5小时前
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
影视圈
22小时前
男子租度假屋游休假，嬉水后全身湿透摘野莓，误碰灯柱触电亡。梁国峰摄
01:39
梅窝地盘工休假度假屋游玩 嬉水后摘野莓误碰灯柱触电亡
突发
7小时前
70年代当家花旦零P图状态震撼流出 逆天美魔女体态宛如少女艳压群芳 每日坚持做一事视最值得的投资
70年代当家花旦零P图状态震撼流出 逆天美魔女体态宛如少女艳压群芳 每日坚持做一事视最值得的投资
影视圈
6小时前
疯传冲绳回港快运寄仓走私烟断正 行李箧倒出一片烟海震惊全场 网民：谂住赚机票钱，而家赚到留日！｜Juicy叮
疯传冲绳回港快运寄仓走私烟断正 行李箧倒出一片烟海震惊全场 网民：谂住赚机票钱，而家赚到留日！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
2026-03-24 15:48 HKT