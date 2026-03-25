4男女冒水务署发钓鱼短讯 盗信用卡资料网购 3个月呃逾80万落网

有骗徒冒充水务署，以短讯要求市民缴交所谓「欠款」，诱使收件人点击连结进入钓鱼网站骗取信用卡资料。警方警方经情报分析及调查后锁定一个诈骗集团，并于昨日（24日）以「串谋诈骗」罪拘捕4名男女，涉嫌与25宗虚假短讯诈骗案有关，涉款逾80万元。警方在观塘一工厦单位内检获大批赃物，包括名贵手表、演唱会门票及Pokémon游戏卡等，又在其中一部电脑内发现一个非法网上平台，系统储存多个虚假网站页面，而且设有控制台，可显示受骗人数目、资料，更设按钮即时指示受骗人输入一次性密码以作实时交易。

被捕4男女报称朋友关系

港岛总区刑事部昨日针对一个利用钓鱼短讯盗取信用卡资料、进行网上购物诈骗的犯罪集团展开拘捕行动，成功瓦解一个活跃于本港、以虚假短讯诈骗市民信用卡资料的诈骗集团。行动中，警方以串谋诈骗罪拘捕两男两女，年龄介乎22至41岁，涉嫌与今年1月至3月发生的25宗同类诈骗案件有关，涉案金额总值超过80万港元。据了解，案中主脑为一名41岁男子，被捕4人为朋友关系，单一最高损失金额为9.1万元，受害人被盗用信用卡资料后，被集团成员网购一只劳力士名表。

港岛总区科技及财富罪案组高级督察徐蔚莹指，诈骗集团的犯案手法有高度组织性，他们会假冒水务署名义，向市民发送附有虚假连结的钓鱼短讯，声称需要处理帐户事宜或逾期帐单。当受害人点击连结，并在伪冒网站输入信用卡资料后，集团成员便会即时利用取得的资料，在本地不同网上商店进行大额购物，购买包括名牌手表、演唱会门票及具炒卖价值的Pokémon游戏卡等。为逃避追查，集团成员会要求送货至智能柜及零售店舖，之后再派人提取。

主脑驾私家车接载成员取货

警方分析大量闭路电视片段，包括警队「锐眼计划」安装在罪案黑点的闭路电视录像，成功锁定集团成员的活动模式，发现集团主脑会利用私家车，接载其他成员到不同地点提取货物，及后运送到主脑所租用、大约1000平方呎的观塘工业大厦单位。

警方在涉事单位内拘捕4名集团成员，包括案中主脑，检获大量证物包括逾9.6万元现金、多部手提电话、电脑设备及45张电话储值卡，同时又检获大批怀疑赃物，包括名贵手表、护肤品、酒、保健食品、演唱会门票及大量游戏卡等。

系统存多个假网站 设控制台受骗人数目及资料

行动期间，警方在其中一部电脑内发现一个非法网上平台，系统内储存多个虚假网站页面，包括伪冒水务署、证券公司、超市积分、政府交通补贴等钓鱼网站。该系统更设有控制台，可以显示受骗人数目、资料，甚至设有按钮即时指示受骗人输入一次性密码以作实时交易。