葵涌冧天秤│工人切割天秤残骸准备运走 部分大窝口道来回全线封 巴士改道

葵涌大窝口道一个公屋地盘上周四（19日）发生天秤倒塌夺命意外，部分天秤断裂跌落地盘对开的山坡。今日（23日）当局开始将涉事塌下的天秤残骸移除运走。本网记者现场所见，有工人爬上天秤架切割铁架，当局预计所有移除天秤及清理工序将于周二（24日）早上7时前完成。

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移除工程期间，大窝口道（来回方向）介乎芷葵楼与茵葵楼之间仍会全线封闭，禁止所有车辆驶入，同时附近一带的行人路范围亦会禁止行人进入。运输署表示，以下受影响的巴⼠路线仍需改道⾏驶:

-九巴第32H及43号线；

-龙运第A32及NA32号线；及

-城巴第930及N930号线。

个别巴士站有所调整。

有关个别巴士路线的最新服务情况，市民可参阅巴士公司的网页或流动应用程式内的资讯。同时，新界专线小巴第313号线仍需改道⾏驶。

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