Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

葵涌冧天秤│工人切割天秤残骸准备运走 部分大窝口道来回全线封 巴士改道

突发
更新时间：10:40 2026-03-23 HKT
发布时间：10:40 2026-03-23 HKT

葵涌大窝口道一个公屋地盘上周四（19日）发生天秤倒塌夺命意外，部分天秤断裂跌落地盘对开的山坡。今日（23日）当局开始将涉事塌下的天秤残骸移除运走。本网记者现场所见，有工人爬上天秤架切割铁架，当局预计所有移除天秤及清理工序将于周二（24日）早上7时前完成。

相关报道：葵涌公屋地盘天秤倒塌 男操作员连人带机堕地亡 大窝口道交通受阻

 

 

移除工程期间，大窝口道（来回方向）介乎芷葵楼与茵葵楼之间仍会全线封闭，禁止所有车辆驶入，同时附近一带的行人路范围亦会禁止行人进入。运输署表示，以下受影响的巴⼠路线仍需改道⾏驶:
-九巴第32H及43号线；
-龙运第A32及NA32号线；及
-城巴第930及N930号线。
个别巴士站有所调整。

有关个别巴士路线的最新服务情况，市民可参阅巴士公司的网页或流动应用程式内的资讯。同时，新界专线小巴第313号线仍需改道⾏驶。

相关报道：葵涌冧天秤｜工权会称天秤今早曾检查 建造业总工会料吊运时用力过猛

 

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
4分钟前
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
饮食
18小时前
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
时事热话
22小时前
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
影视圈
12小时前
乘客执银包交巴士车长 即场打开竟见到「一样嘢」 惊青忧好心无好报 网民教自保对答｜Juicy叮
乘客执银包交巴士车长 即场打开竟见到「一样嘢」 惊青忧好心无好报 网民教自保对答｜Juicy叮
时事热话
2026-03-22 10:18 HKT
「小钟楚红」子宫颈癌复发  一年内两度开刀保命  曾连续流血2个月身心崩溃
「小钟楚红」子宫颈癌复发  一年内两度开刀保命  曾连续流血2个月身心崩溃
影视圈
15小时前
铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一！人均$205起任食法国生蚝、活龙虾
铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一！人均$205起任食法国生蚝、活龙虾
饮食
21小时前
伊朗局势｜特朗普警告若不开放霍尔木兹海峡 将轰炸伊朗核电厂 以色列南部遇袭多人受伤｜持续更新
01:02
伊朗局势｜伊朗议长警告投资美国国债或成攻击目标 以色列加强对黎巴嫩打击｜持续更新
即时国际
1小时前
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
影视圈
2026-03-21 16:30 HKT
内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）
内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）
旅游
23小时前