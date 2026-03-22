警新界北打击交通违例 扣7非法改装车 向170名超速司机发告票

新界北总区交通部执行及管制组特遣队一连两日（3月21日和22日）加强执法打击交通违例事项，在区内进行代号「火炬」的行动，重点打击非法改装、超速驾驶及其他相关罪行。行动期间，人员于大美督、鹿颈路及新娘潭路一带截查约40辆怀疑涉及非法改装的私家车及电单车。

经初步检验后，其中2辆私家车及5辆电单车怀疑经非法改装，涉嫌违反《道路交通（车辆构造及保养）规例》，涉案车辆已被扣留于大榄涌车辆检验中心待进一步检验。此外，人员亦向另外10部涉事车辆发出欠妥车辆报告。



人员亦侦测到约170辆车辆超速行驶，并将向有关司机发出告票。同时，人员就其他交通违例事项共发出约80张定额罚款通知书。