新闻追击｜车牌中介散播假消息 声称可安排港人入股内地公司申领车牌 大律师：有机会负上刑责

近期社交媒体广泛流传一则假新闻，指香港特区政府宣布有车港人可直接申请粤Z车牌，经陆路口岸驾车过关往内地自驾游。《星岛》记者以客人身份查询，车牌中介指承认有关虚假消息只为吸引生意，香港客人若要申请粤港两地车牌，可代为安排收购或入股内地公司，以董事身份向广东当局申领车牌。有大律师指出，粤Z车牌的申请有一定门槛，试图透过非正途手段申请属高风险之举，有机会负上刑责。

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「港府宣布，2026年3月4日开始，香港人有车，直接申请永久两地牌。港车北上拜拜了，3月新政真的太突然了。今天香港刚出的新政太炸了！以前要180万的两地牌，现在个人就能办！不用注册公司，不用纳税，直接永久有效！人人都能自由开车往返香港和内地，想走就走。」内地社交平台「小红书」近期出现多则帖文，均指香港特区政府推出新政策，有车港人均可以个人身份申请粤Z车牌，领取后随时驱车过关「自由行」，有帖文更指「港车北上拜拜啦」。

记者向其中一名自称「粤港澳大湾区两地牌专家」的中介Kathy联络，她指粤Z车牌可选择深圳湾、莲塘或沙头角口岸过关，并自动加签港珠澳大桥口岸，申请方案则有3种，其一是以香港或澳门公司100%控股内地有纳税的公司，收费为23至32万元（人民币，下同）。不过，她不鼓励以这方案取得车牌，因为成本太高，「可以考虑收购现牌，市场价35万至42万元。」

方案二是100%收购广东高新技术企业股份。Kathy说，现推出限时优惠，「全包价」30至35万元，100%成功申请粤Z车牌。方案三则是「高新入股」，即入股高新技术企业成为董事，费用仅18.8万元，好处是出牌较快。她推荐方案二，因为速度快、风险低，但费用高些。

另一名中介Lucy则推荐通过「高新入股」申请粤Z车牌，费用为16.8万元，好处是当局没有要求相关企业纳税才可申请车牌，「申请下来之后，退股就可以啦。」被问及退股后会否在车牌年审（批文续期）时被拒续期，她说有关规定名存实亡，不会执行，因此大可放心。

另外，有中介则以投资两地牌作招徕，称可协助港人购买车牌后高价转售或出租，记者查询获告知，购买车牌费用为15.88万元，另加2万元「上牌费」，合共17.88万元，方式同样是入股高新技术企业成为董事再申请，待领取车牌后，公司可协助寻找租客，月租约3500元。

大律师陆伟雄表示，透过收购或入股内地公司以董事身份申请粤Z车牌，本身并非正规途径，存在极高风险，中介为了生意固然声称「合法」，但当中入股的所有细节及潜在问题不会向客户披露，若过程中涉及虚假文件、伪造资料或其他不法手段，相当于欺骗内地政府，一旦被当局彻查，车牌不但会被注销，更随时要面临刑责，「畀咗钱未必一定攞到，仲随时惹上官非，唔值得。」

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他亦指，申请粤Z车牌本来就有严格门槛，「香港人有车就可以直接申请永久两地牌」属不实宣传，若相关中介在香港司法管辖区内经营，即涉嫌违反《商品说明条例》中的「误导性遗漏」，提醒市民切勿尽信广告内容。

另外，广东省公安厅交通管理局规定，以欺骗、贿赂等不正当手段取得两地牌指标，或取得指标后转让、出租、出售，一经查实将注销指标，5年内不得再次申领；性质恶劣的，将按《中华人民共和国道路交通安全法》规定追究法律责任。