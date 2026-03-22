红磡金行盗窃案｜被捕5男女被暂控盗窃 周一提堂
更新时间：16:06 2026-03-22 HKT
发布时间：16:06 2026-03-22 HKT
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红磡崇安街半岛广场一间楼上金行前日（20日）发生盗窃案，73条约值9300万元的金条被人盗去，警方经调查后起回所有金条，并拘捕4男1女，当中一人为金行负责人的前生意伙伴。据了解，案中主谋趁金行职员与职员交易黄金时闯入金行，声称负责人欠下巨债后将金条搬走。
警方今日（22日）表示，5名被捕人已被暂控合共一项「盗窃」罪，案件将于明日（23日）上午在九龙城裁判法院提堂。
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