葵涌冧天秤│地盘组装新天秤移走残骸 对开大窝口道全线封 部分巴士小巴线续改道

上周四（19日）葵涌大窝口道近碧葵楼对开一公屋地盘，发生天秤倒塌夺命意外。62岁姓黄男机手连人带天秤堕下，当场死亡，部分天秤断裂跌落地盘对开的山坡。事发后第4日，今日（22日）有工程人员在地盘现场重新组装新的天秤，并陆续将涉事塌下的天秤残骸移除运走。

今日下午约1时，多辆吊臂车及货柜车在涉事公屋地盘对开，工程人员利用吊臂重新组装新的天秤。所见肇事塌下的旧天秤，部分断裂残骸仍在地盘对开的山坡上，料稍后也会由工程人员移离现场。

受事件影响，至今日中午时分，运输署继续宣布大窝口道来回方向、介乎芷葵楼与茵葵楼之间的全线仍然封闭。以下受影响的巴⼠路线仍需改道⾏驶：包括九巴第32H及43号线；龙运第A32及NA32号线；及城巴第930及N930号线。而个别巴士站有所调整，同时新界专线小巴第313号线仍需改道⾏驶。

事发于上周四下午4时27分，大窝口道近碧葵楼对开的涉事公屋地盘，旁边有天秤倒塌，40楼以上的部分天秤跌落地盘对开的山坡。倒塌的部分长约45米，62岁姓黄天秤男机手被困在驾驶室内，被发现时头部严重受伤，身体多处骨折，明显死亡。

劳工处于较早前表示，涉事天秤正吊运金属构筑物，处方正全力调查事故原因，并向地盘发出「暂时停工通知书」，暂停于涉事地盘使用天秤；另外房署要求总承建商焕利建筑提交全面报告，署方亦将排查全港房委会地盘，以免发生同类事故。