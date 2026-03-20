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观塘翠屏河惊见白色泡沫变「翠冰河」 网民忧影响河流生态：平时几清有鱼有雀

突发
更新时间：16:41 2026-03-20 HKT
发布时间：16:41 2026-03-20 HKT

有港版「清溪川」之称的观塘翠屏河今日（20日）被发现出现白色泡沫，远看就如浮冰一样，引起街坊关注。有网民戏称翠屏河变成「翠冰河」，亦有居民担心河中积聚著大量不明白色泡沫，或对附近的生态环境构成威胁。《星岛头条》正向渠务署及环保署查询。

有市民在社交平台上载数张翠屏河出现大量白泡的图片，指翠屏河的河水平日尚算清澈，平日有雀鸟飞过，但今日却聚著大量不明白色泡沫的怀疑污染物，已致电1823向当局求助，「超现实画面在观塘，以为系结冰，点知系泡沬」。有网民指河中的白色泡沫疑为清洁剂或化学剂，不排除由附近工厂或地盘非法排出，恐影响附近环境及生态，希望当局能够尽快处理。

记者下午到场了解，见到大部份的白色泡沐已经消失，仅余少量泡沫留在石罅中。现场亦贴有告示，指翠屏河为东九龙主要排洪渠道，其水质容易受人为影响（如不当排放污水）。渠务署已设置旱季截流器以减少污染物进入河道，以改善水质。

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