诱骗求职者开智方便户口 清洗黑钱1.13亿　13人被捕

警方于本月18日及19日，展开代号「迅驰」行动，打击一个本地洗黑钱集团，成功拘捕9男4女，涉嫌清洗合共1.13亿港元犯罪得益。

被捕13人（38至75岁），报称无业、清洁工人、地盘工人及侍应等，部份人有三合会背景。连同较早前于去年10至今年1月拘捕的12名人士，一共拘捕了25名牵涉该洗黑钱集团的人士，侦破全港发生的一共105宗诈骗案件。

当中涉及不同类型的诈骗案件，主要是网上求职骗案，损失金额达八百几万港元。当受害人受骗之后，犯罪集团会指示受害人转账到指定的储值支付工具或银行户口，再将犯罪得益转账至其他本地银行户口以清洗黑钱。该集团于2025年6月至2026年1月，总共清洗了1.13亿港元。

警方留意到在2025年年底期间，以储蓄支付工具户口作傀儡户口收取犯罪得益的诈骗案件有上升趋势。科技及财富罪案组人员经分析大量诈骗案件的手法、傀儡户口的资金流分析和翻查大量有关闭路电视，成功锁定一个犯罪团伙的主脑及集团骨干成员。

犯罪集团不断在报章上刊登招聘广告，要求求职者开设智方便的户口和操作傀儡户口，当求职者看到报纸上的清洁工招聘广告，他们会致电报章上的联络电话，犯罪团伙会要求和陪同这些求职者到智方便的自助登记站开设户口，声称是用作工作登记和日后出粮使用。

在登记过程中犯罪团伙会用预备好的手机登入和系结求职者的智方便户口，其后再以求职者的数码身份透过储蓄支付工具户口的身份验证，再用这些户口收取犯罪得益清洗黑钱。

被捕人士已获准保释后查，行动成功阻截约港币200万元的犯罪得益，人员相信行动已经成功瓦解一个本地的犯罪团伙。

新界北总区刑事总部行政及支援署理警司王玉欣作出呼吁，市民揾工的时候，时刻提高警觉，切勿向陌生人透露个人资料，在任何情况下都应该好好保管自己在智方便的数码身份。