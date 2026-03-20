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潘焯鸿获准保释离开警署 强调今后专注事业家庭

突发
更新时间：12:59 2026-03-20 HKT
发布时间：12:59 2026-03-20 HKT

警方西九龙总区重案组周三（18日）以「串谋欺诈」和「洗黑钱」罪，拘捕建筑工程商人潘焯鸿、其妻朱瑞芳及潘名下「诺翘生物化学有限公司」4名员工。其中潘焯鸿今中午12时在九龙城警署接受调查获准保释后，离开警署时感谢各界关心，表示「冇事」。他强调今后会著重家庭、事业、财富及健康，至于香港前途、普世价值「唔系唔关心，但会摆低啲」。

警方今日(20日)表示，6名被捕人包括2名本地男子及4名本地女子，罪名包括「串谋欺诈」及「洗黑钱」。该6名被捕人已被获准保释候查，须于四月中旬向警方报到。

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潘焯鸿协助调查后受访。
潘焯鸿协助调查后受访。
潘焯鸿强调今后专注家庭、事业。
潘焯鸿强调今后专注家庭、事业。

潘接受访问时表示，警方接获投诉举报，指有银行称其「百份百担保特惠贷款」申请有疑问，「但我睇落冇乜嘢」，他指警方无落案，他仅协助调查。他又称，被扣首36小时没有睡过，惟最后的10小时却「瞓得好」。

被问及财务状况，他称问题不大，并再次强调今后著重家庭、事业、财富，价值观及普世价值会「放低啲」。

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