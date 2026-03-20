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葵涌冧天秤│天秤残骸仍在山坡 上角街解封可行车 巴士仍须改道

突发
更新时间：10:06 2026-03-20 HKT
发布时间：10:06 2026-03-20 HKT

葵涌葵盛围一个公屋地盘昨午（19日）天秤倒塌，62岁男操作员连人带天秤塌下，当场死亡。由于部分天秤跌落地盘对开的山坡，亦令交通受阻，运输署今（20日）宣布，因高空堕物大窝口道(来回方向)介乎芷葵楼与茵葵楼之间的全线仍然封闭。现时上角街解封可行车，今早现场所见，暂未有工程人员到场移走天秤残骸。

相关报道：葵涌冧天秤｜街坊称事发前一小时多学生放学：好好彩！

事发昨午4时27分，大窝口道一兴建中公屋地盘，旁边有天秤倒塌，40楼以上的部分天秤跌落地盘对开的山坡。倒塌的部分长约45米，一名操作员被困在驾驶室内，被发现时头部严重受伤，身体多处骨折，明显死亡。

 

劳工处表示，涉事天秤正吊运金属构筑物，现正全力调查事故原因，并向地盘发出「暂时停工通知书」，暂停于涉事地盘使用天秤；另外房署要求总承建商焕利建筑提交全面报告，署方亦将排查全港房委会地盘，以免发生同类事故。

相关报道：葵涌冧天秤｜工权会称天秤今早曾检查 建造业总工会料吊运时用力过猛

 

 

运输署宣布，较早前因高空堕物大窝口道(来回方向)介乎芷葵楼与茵葵楼之间的全线仍然封闭。以下受影响的巴⼠路线仍然需改道⾏驶:

(1)九巴第32H,43号线；(2)龙运第A32号线；及(3)城巴第930号线。个别巴士站有所调整。有关个别巴士路线的最新服务情况，市民可参阅巴士公司的网页或流动应用程式内的资讯。驾驶人士请尽量忍让。

 

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