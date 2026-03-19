葵涌公屋地盘天秤倒塌 男操作员连人带机堕地亡 大窝口道交通受阻

葵涌有公屋地盘有天秤倒塌，导致操作员堕地身亡。事发于今日（19日）下午4时许，警方接获多人报案，指葵盛围一个地盘有天秤倒塌，跌落葵涌邨对开山坡位置。

男工遗体被困逾两小时

救援人员接报赶往现场搜救，发现60多岁男天秤操作员被压在铁堆之中重创，怀疑是连人带机堕地，当场证实他已不治。约两个多小时后，消防至晚上近7时许抬出事主遗体。

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劳工处到场调查

劳工处其后派员赶至现场，调查意外原因。据了解，现场为一个兴建中的公屋地盘，天秤突然断裂，跌落山坡，大量零件四散。

有附近居民表示，事发一刻突然传出一声巨响，未几便见到葵涌邨地盘的天秤倒塌跌落山坡，现场一片狼藉。事件中另有一辆轻型货车被碎石击中，司机没有大碍。

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大窝口道交通受阻 巴士及小巴须改道

运输署于晚上11时表示，大窝口道(来回方向)介乎石头街与上角街之间的全线仍然封闭，有巴⼠路线须改道⾏驶：

九巴第32H, 33A, 34, 43号线

龙运第A32, NA32号线

城巴第930号线

另外，受影响的新界专线小巴路线第89A, 89B, 89P及313号线须改道⾏驶。

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翻查资料，现场为房委会葵盛围的公屋地盘。根据文件显示，用地位处葵涌邨和葵盛东邨中间，地盘占地约6,327平方米，将分两期兴建两幢住宅大楼。房委会于2022年向城规会申请放宽项目地积比率及建筑物高度限制，放宽后才可额外提供150伙，最终合共可提供937伙公屋单位。另外，项目预留约5%的住用楼面面积作社福设施之用，包括提供一间长者邻舍中心、一间早期教育及训练中心及一间特殊幼儿中心，预计第一期将于2027/28年落成，而第二期则会较早竣工，预料最快2026/27年完工。据了解，涉事大判是焕利建筑。