葵涌公屋地盘天秤倒塌 男操作员连人带机堕地亡 大窝口道一段全封

葵涌发生夺命工业意外。今日（19日）下午4时许，警方接获多人报案，指葵盛围一个公屋地盘有天秤倒塌，跌落葵涌邨对开山坡位置。救援人员正赶往现场搜救。一名60多岁男操作员连人带机堕地，当场被证实不治。

据了解，现场为一个兴建中的房屋地盘，天秤突然断裂，跌落山坡，大量零件四散。另有一辆轻型货车被碎石击中，司机没有大碍。有附近居民表示，事发一刻突然传出一声巨响，未几便见到葵涌邨地盘的天秤倒塌跌落山坡，现场一片狼藉。

大窝口道一段全线封闭 巴士须改道

意外期间运输署表示，因高空堕物，大窝口道(来回方向)介乎德士古道与上角街之间的全线现已封闭，上址交通繁忙，有巴士服务受影响。

城巴下午5时45分表示，因应葵涌建筑地盘突发事故，城巴930号线（会展站往返荃湾西站）来回方向正实施改道安排，巴士将不会停靠大窝口邨、葵馥苑、葵涌邨的部份巴士站。乘客可透过城巴手机应用程式及网页，获取最新资讯。