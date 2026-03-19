海关检2500幅冒牌太阳眼镜 共值220万元 拘5人

夏日光阳猛，是太阳眼镜售销旺季，海关日前接获举报，指市面出现冒牌太阳眼镜，海关深入调查后一连两日突击搜查五间店舖及办公室，检获2500幅冒牌太阳眼镜，共值220万港元，行动中拘捕5人。

海关版权及商标调查科版权及商标一般调查组调查主任卢铭濠表示，2026年3月17日及18日，采取执法行动，打击冒牌太阳眼镜行动。海关早前接获举报，商户涉嫌售卖冒牌太阳眼镜，突击搜查五间位于长沙湾、葵盛、荃湾、粉岭的店舖，以及观塘供应商，行动中共检获2500幅冒牌太阳眼镜，市值220万港元。

在供应商办公室内检获一批印有同一品牌的眼镜布及包装用的纸盒，而被捕5名男子（42岁至58岁），目前正保释候查。卢铭濠解释，冒牌太限眼镜低于市价两三成，冒牌的欠缺原装纸盒和配件。