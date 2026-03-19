Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关检2500幅冒牌太阳眼镜 共值220万元 拘5人

突发
更新时间：15:47 2026-03-19 HKT
发布时间：15:47 2026-03-19 HKT

夏日光阳猛，是太阳眼镜售销旺季，海关日前接获举报，指市面出现冒牌太阳眼镜，海关深入调查后一连两日突击搜查五间店舖及办公室，检获2500幅冒牌太阳眼镜，共值220万港元，行动中拘捕5人。

海关版权及商标调查科版权及商标一般调查组调查主任卢铭濠表示，2026年3月17日及18日，采取执法行动，打击冒牌太阳眼镜行动。海关早前接获举报，商户涉嫌售卖冒牌太阳眼镜，突击搜查五间位于长沙湾、葵盛、荃湾、粉岭的店舖，以及观塘供应商，行动中共检获2500幅冒牌太阳眼镜，市值220万港元。 

在供应商办公室内检获一批印有同一品牌的眼镜布及包装用的纸盒，而被捕5名男子（42岁至58岁），目前正保释候查。卢铭濠解释，冒牌太限眼镜低于市价两三成，冒牌的欠缺原装纸盒和配件。 

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
台中发生情侣倒毙浴室命案。iStock示意图
台中恐怖情侣双尸案 年轻男女全身鲜血倒毙浴室
两岸热话
18小时前
口罩商涉呃$600万百分百担保贷款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鸿夫妇
01:12
口罩商涉呃$600万百分百担保贷款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鸿夫妇
突发
6小时前
宏福苑大火首场听证会早上举行
02:35
宏福苑大火首场听证会 杜淦堃：居民多次投诉工人吸烟 惟劳工处16次巡查未发现 ︱持续更新
社会
3小时前
前金牌司仪玩得忘形险假发飞脱出洋相 同场59岁性感女星频频摸肚再惹揣测
前金牌司仪玩得忘形险假发飞脱出洋相 同场59岁性感女星频频摸肚再惹揣测
影视圈
6小时前
港铁男乘客月台艳遇 两「飞来蜢」少女索联络方法 过来人点出破绽 提醒呢招长玩长有 ｜Juicy叮
港铁男乘客月台艳遇 两「飞来蜢」少女索联络方法 过来人点出破绽 提醒呢招长玩长有 ｜Juicy叮
时事热话
7小时前
星岛申诉王 | 房间暗藏镜头 港情侣惨变A片主角 深圳酒店偷拍恐慌 直击职员红外线侦测
04:41
星岛申诉王 | 深圳酒店房间暗藏偷拍镜头 港情侣惨变A片主角 实测淘宝神器揾偷拍反光点
放蛇直击
9小时前
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
时事热话
3小时前
潘迪生女儿潘楚颖豪门学霸再升级 继承父母优良基因创成就高峰 与「最强后母」杨紫琼亲如母女
潘迪生女儿潘楚颖豪门学霸再升级 继承父母优良基因创成就高峰 与「最强后母」杨紫琼亲如母女
影视圈
7小时前
百佳旗下超市全单88折！折扣不设上限 购物再赚$15优惠券 艾菲苹果、金凤香米折上折！
百佳旗下超市全单88折！折扣不设上限 购物再赚$15优惠券 艾菲苹果、金凤香米折上折！
饮食
7小时前