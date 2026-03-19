珍惜生命｜西半山旭龢道女子堕楼 倒卧平台不治
更新时间：11:41 2026-03-19 HKT
发布时间：11:41 2026-03-19 HKT
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今日（19日）早上9时35分，半山旭龢道5号龙腾阁一名妇人堕楼，倒卧在平台上。保安员见状，最初以为是小童，连忙报案。救援人员接报到场，发现女事主身首异处，已当场死亡。警方正调查死者身份及堕楼原因。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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