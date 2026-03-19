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口罩商涉呃$600万百分百担保贷款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鸿夫妇

突发
更新时间：10:42 2026-03-19 HKT
发布时间：10:42 2026-03-19 HKT

警方接获情报，指一间外科口罩制造商涉嫌在新冠疫情期间，透过「百分百担保特惠贷款计划」（SFGS）诈骗600万元。警方经调查后，昨日（18日）分别在多区拘捕6名男女，包括涉案公司董事夫妇及4名员工。消息称，被捕的董事夫妇为56岁中科监察主席潘焯鸿，及其54岁朱姓妻子。

据了解，涉案的口罩制造商为诺翘Lockill。被捕6人除了董事潘焯鸿夫妇外，另外4人为公司员工，分别是1男3女，年龄介乎31至53岁。消息称，警方调查显示被捕6人涉嫌在2021年4月至6月透过SFGS申请贷款期间，提交虚假的销售额及夸大的薪金纪录，以符合SFGS的申请资格，并诈骗了一间银行600万元。

警方于昨日采取拘捕行动，分别在九龙城、荃湾、葵涌、尖沙咀及机场，拘捕上述6名人士。案件交由西九龙总区重案组第5A队跟进。

潘焯鸿近期涉多宗官非，包括卷入袭击案。资料图片
潘焯鸿近期涉多宗官非，包括卷入袭击案。资料图片

潘焯鸿近期亦卷入多宗官非，其中他于2023年遭工程公司入禀高等法院控告诽谤，指其Facebook帐户及「中科监察」Facebook专页帖文内容，涉嫌影射石屎结构兴建做工差于标准，要求法庭颁令禁制潘焯鸿继续发布相关言论或相片，并赔偿诽谤所致损失。案件早前在法庭处理。

另外，潘焯鸿于去年遭大埔区区议员梅政雄入禀呈请破产，案件于上月13日在高等法院再提讯，潘焯鸿缺席聆讯，梅政雄一方交代潘焯鸿日前已透过支票依期支付了全数欠款，因此撤销破产呈请。

去年7月，潘焯鸿涉嫌在九龙城广场内，袭击商场男业主及女子，被控两项普通袭击罪。案件于上月6日在九龙城裁判法院首次提堂，并押后至3月27日再讯。

 

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