车Cam｜三地牌七人车澳门超速入弯失控 撼穿水马再撞两车酿4伤

澳门周三（3月18日）晚上7时许发生3车相撞意外，导致4人受伤，当中涉及巴士。网上流传车Cam所见，当时友谊大马路一部白色七人车驶往孙逸仙大马路，期间高速超车并失控，撞毁路中心水马，水花飞溅。其后车辆越过对面车道，与对面线一辆黑色七人车迎头硬撼。由于冲击力大，被撞黑色七人车又波及一部途经巴士。

事件中共4人受伤清醒送院，均为澳门当地人，其中被撞黑色七人车的男司机右边大腿骨折，一度困于车内，要由当地消防员用爆破工具救出送院；另外巴士男司机、女乘客及肇事白色七人车男司机均胸部送院

事故现场图片所见，肇事白色七人车疑挂有粤港澳三地车牌，车上载有货物；被撞巴士挡风玻璃碎裂，遍地车辆残骸。澳门治安警表示，肇事白色七人车司机通过酒精测试，初步调查意外与他弯位违规超车、超速行驶有关，稍后将检控。