海关伙消防连破3非法油站 公屋停车场沦计时炸弹 幸揭发及时拘操作员顾客

香港海关与消防处本周一至三（3月16至18日）联手，先后捣破三个分别于东涌、深水埗及牛头角的非法油站，共检获约1830公升、市值约5.4万元的怀疑未完税汽油。其中在牛头角，人员拘捕拘捕两男，分别为操作员及顾客。不法之徒改装七人车作流动油站，竟公然于乐华北邨停车场内卖「鬼油」，一旦发生火警，后果不堪设想。当局强调，因应近日油价上升，会继续多管齐下打击，呼吁市民切勿因小失大。

涉案3个非法油站分别位于东涌石榴埔弃置货柜、深水埗大窝坪配水库对开空地及乐华北邨停车场，香港海关及消防处在这次联合行动中，共检获约1830公升怀疑未完税汽油，市值约5.4万元，应课税值约1.1万元，拘捕两名男子，扣查3部涉案私家车，并检获一批入油工具。相关调查仍在继续，海关不排除更多人被捕。

海关税收罪案调查科税收调查第三组高级调查主任庄倩娴提到，其中两名被捕男子均于乐华北邨行动落网，分别为39岁操作员及70岁顾客。现场所见，操作员利用七人车作流动非法油站，在车尾空间塞入了一个大胶箱，内藏约400公升汽油；至于顾客所驾驶的私家车则停泊在旁，正在入油时被关员截获。现场邻近民居，一旦发生火警，后果不堪设想。

海关相信，近日油价急升，成为不法分子卖「鬼油」图利、市民铤而走险光顾的诱因。当局强调，非法油站欠缺合规防火设备，严重危及公众安全；而且购买非法燃油属刑事罪行，会留案底；另外非法燃油品质亦无保证，可能损害汽车，涉案车辆亦可能被充公，呼吁市民切勿以身试法。海关会继续多管齐下打击非法燃油活动，并与消防处紧密合作，截断非法燃油供应及非法加油活动。

市民可致电海关24小时热线182 8080，或消防处24小时举报热线5577 9666，举报怀疑非法燃油活动。市民亦可透过消防处「火警危险电子投诉平台」上的「『油击』举报眼」作出举报。