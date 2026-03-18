Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

青朗公路水牛挨撞｜重创水牛已被人道处理 渔护署移走附近两同类待适时野放

突发
更新时间：20:32 2026-03-18 HKT
发布时间：20:32 2026-03-18 HKT

青朗公路往九龙方向近大榄隧道，今日（3月18日）早上一头水牛误闯马路，遭私家车撞伤。渔农自然护理署现回复查询时表示，受伤的是一只成年雄性水牛，署方兽医即时为受伤水牛麻醉，并将其运返署方辖下牛只管理中心作进一步检查，确认该只水牛左前肢严重骨折。基于动物福利的考虑，署方兽医已将其人道处理。

渔护署续指，为防止现场再有牛只冲出马路造成交通及安全风险，署方人员已将现场附近草丛内两只雄性水牛运返牛只管理中心暂时安置。该两只水牛目前健康情况良好，待署方寻找合适地点后，适时将其放回野外。

相关报道：元朗青朗公路水牛被撞伤 局部封路逾2小时酿大塞车

根据署方2022年就本港流浪牛的分布和数目普查，全港约有180头水牛，主要分布于大屿山和新界中部。涉事三只水牛相信属于锦田一带的流浪牛群。

渔护署强调，为减低人牛冲突，署方牛只管理队一直采取多管齐下的策略，包括将造成滋扰的流浪牛只移离相关地点并寻找合适的地点放回。署方会继续监察流浪牛的活动情况，与地区持份者保持沟通，平衡动物福利与公众安全。

相关报道：青朗公路水牛挨撞｜渔护施麻醉枪救走 司机：完全避唔到

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
租置计划重推︱房委会今年详细调研 仍有近3万公屋单位未卖出 即睇39条屋邨出售百分比
01:25
租置计划重推︱房委会今年详细调研 仍有近3万公屋单位未卖出 即睇39条屋邨出售百分比
社会
8小时前
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
生活百科
2026-03-17 13:14 HKT
综援、长生津、生果金等加2.2% 3.19起以现行付款方式陆续发放 追溯至2.1起生效
00:41
综援、长生津、生果金等加2.2% 3.19起以现行付款方式陆续发放 追溯至2.1起生效
社会
5小时前
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
巴黎一地区撞样香港公屋掀议 港男游法吓傻：以为返咗沥源！网民惊揭：巴黎公屋竟是沙田「师父」？｜Juicy叮
巴黎一地区撞样香港公屋掀议 港男游法吓傻：以为返咗沥源！网民惊揭：巴黎公屋竟是沙田「师父」？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
《欢乐今宵》台柱梁小玲息影多年罕现身 再婚嫁石油大亨 女儿赵希洛刚荣升人妻
《欢乐今宵》台柱梁小玲息影多年罕现身 再婚嫁石油大亨 女儿赵希洛刚荣升人妻
影视圈
6小时前
「TVB新一代Job后」超性感吸金 弯腰鞠躬尽骚丰满上围 打扮进取誓觅「第二春」
「TVB新一代Job后」超性感吸金 弯腰鞠躬尽骚丰满上围 打扮进取誓觅「第二春」
影视圈
7小时前
正义女神丨陈炜火辣床战逐格睇 性感内衣上阵丰满身材一览无遗 「激战」对手身份曝光
正义女神丨陈炜火辣床战逐格睇 性感内衣上阵丰满身材一览无遗 「激战」对手身份曝光
影视圈
5小时前
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
饮食
2026-03-17 13:20 HKT