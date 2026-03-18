青朗公路水牛挨撞｜重创水牛已被人道处理 渔护署移走附近两同类待适时野放

青朗公路往九龙方向近大榄隧道，今日（3月18日）早上一头水牛误闯马路，遭私家车撞伤。渔农自然护理署现回复查询时表示，受伤的是一只成年雄性水牛，署方兽医即时为受伤水牛麻醉，并将其运返署方辖下牛只管理中心作进一步检查，确认该只水牛左前肢严重骨折。基于动物福利的考虑，署方兽医已将其人道处理。

渔护署续指，为防止现场再有牛只冲出马路造成交通及安全风险，署方人员已将现场附近草丛内两只雄性水牛运返牛只管理中心暂时安置。该两只水牛目前健康情况良好，待署方寻找合适地点后，适时将其放回野外。

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根据署方2022年就本港流浪牛的分布和数目普查，全港约有180头水牛，主要分布于大屿山和新界中部。涉事三只水牛相信属于锦田一带的流浪牛群。

渔护署强调，为减低人牛冲突，署方牛只管理队一直采取多管齐下的策略，包括将造成滋扰的流浪牛只移离相关地点并寻找合适的地点放回。署方会继续监察流浪牛的活动情况，与地区持份者保持沟通，平衡动物福利与公众安全。

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