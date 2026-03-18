跨境贩毒｜加国波枱暗格藏$2200万大麻花 国际搬屋公司被利用 海关拘一男

香港海关3月10日侦破两宗跨境毒品案，共检获约106公斤大麻花和约36公斤氯胺酮，共约值3650万元，并拘捕三名怀疑涉案男子。其中一案有毒贩费尽心思，挖空桌球枱收藏约值2200万元的大麻花，将其混入一批家居用品，利用跨国搬屋公司物流网，由加拿大企图将毒品偷运入本港，但在海关人员仔细检查及先进仪器协助下，毒贩最终未能得逞，经调查后海关成功拘捕一名涉案司机。

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海关港口及海域科货柜货物检查组督察刘芷欣表示，一个40呎海运拼装货柜较早前抵港，货柜内有15票不同种类货物，其中一票报称载有美式桌球枱，由加拿大抵港，准备转运往英国。关员认为上述运输路线不寻常，北美洲是毒品主要来源，而且桌球枱申报重量亦与正常有异，因此在3月10日，关员在葵涌海关大楼验货场开柜调查。

关员发现，涉事一张美式桌球枱外观残旧，枱身头尾及两侧部分袋口被木板围封，关员随后透过先进的微型内窥镜头，发现桌球枱里有一包包异物，随后的X光检验亦发现内部影像不均匀，因此关员决定破开桌球枱，最终发现143包、共重约106公斤的真空包装怀疑大麻花，市值约2200万港元。

海关直言，毒贩花尽心思手法精巧，掏空桌球枱收藏大麻花，再利用木板铝纸围封桌球枱内围，其后还原外观，以一张看似正常的桌球枱作付运，但最终在海关先进装置和前线关员细心检查，毒贩最终未能得逞。

涉案143包、共重约106公斤的真空包装怀疑大麻花，市值约2200万港元。

海关毒品调查科毒品调查第二组高级调查主任赵启荣续指，海关其后迅速锁定了一间负责收货的九龙湾物流公司，追查后发现该公司受加拿大客户委托运送这票货物。调查所得，该跨国毒贩舍弃一般货运公司，精心挑选国际搬屋公司服务，利用其物流网及货物繁杂特性，将藏毒桌球枱混入家私、电器、书本、衣物等等物品，企图减低被海关抽查机会，企图建构出一条跨国贩毒物流链。

行动当日，海关拘捕一名55岁涉案男司机，他现正保释候查。海关呼吁物流及运输界从业员，若遇上新客户，特别要提高警觉。尤其客户透过电邮或即时通讯软体联络，而拒绝提供详细资料时，就更加要小心，以提防被贩毒集团利用来运送毒品。海关建议物流界尽可能要求这类客户提供更多资料，例如公司登记文件、货物发票、装箱单及不同证明文件等作为纪录及参考，减低被贩毒集团利用公司或车辆进行贩毒活动。海关会继续留意贩毒趋势，全方位打击贩毒活动。

海关见记者交代案情。