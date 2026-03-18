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返工注意｜青朗公路有牛只被撞伤 往九龙部分行车线封闭 元朗交通挤塞

突发
更新时间：07:38 2026-03-18 HKT
发布时间：07:38 2026-03-18 HKT

元朗青朗公路有牛只挨车撞受伤。今日（18日）早上约7时，青朗公路往九龙方向、近锦上路港铁站对开，突然有牛只闯入公路。刚巧一辆私家车驶至，收制不及直撞向牛只。现场地面遗有血迹，事后受伤牛只站在行车线上，途经的车辆纷纷慢驶，绕过牠前行。

网上图片所见，涉事私家车停在近快线位置，路上有汽车零件碎片散落地上。警方于今早7时04分接获数个报案，指有私家车于大榄隧道进入管道前，撞到一只牛；另有其他牛只在路中奔跑，险象环生。人员到场发现受伤牛只，并通知渔农自然护理署派员协助。

私家车撞到牛只，车头损毁。
私家车撞到牛只，车头损毁。

运输署表示，因发现动物，青朗公路(往九龙方向)近锦上路港铁站的部分行车线仍然封闭。驾驶人士只可使用余下行车线行车。驾驶人士请考虑改用其他道路。市民请考虑使用港铁服务。现时元朗一带的交通挤塞。

 

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