元朗青朗公路水牛被撞伤 渔护施麻醉枪救走 局部封路逾2小时酿大塞车

元朗青朗公路有牛只挨车撞受伤。今日（18日）早上约7时，青朗公路往九龙方向、近锦上路港铁站对开，突然有牛只闯入公路。刚巧一辆私家车驶至，收制不及直撞向牛只。现场地面遗有血迹，事后受伤水牛站在行车线上，途经的车辆纷纷慢驶，绕过牠前行。

网上图片所见，涉事私家车停在近快线位置，路上有汽车零件碎片散落地上。警方于今早7时04分接获数个报案，指有私家车于大榄隧道进入管道前，撞到一只牛；另有其他牛只在路中奔跑，险象环生。人员到场发现受伤水牛，亦发现有牛只匿在草丛，遂通知渔农自然护理署派员协助。渔护署人员到场后，向受伤的水牛发射麻醉枪，再将牠移离现场。

受事故影响期间，运输署宣布青朗公路往九龙方向、近锦上路港铁站的部分行车线需要封闭，驾驶人士只可使用余下行车线行车。署方呼吁驾驶人士考虑改用其他道路，并考虑使用港铁服务。

元朗一带的交通挤塞，部分巴士线包括九巴第279X及978号线，须改道行驶。青朗公路往九龙方向的车龙龙尾，一度延到元朗公路近福亨村及新田公路近逢吉乡路。至早上约9时49分，青朗公路现场始解封，其后车龙逐渐消散。