葵涌货柜码头停车场货车陷火海 疑为非法加油站 正追缉女车主

葵涌货柜码头南路一个露天停车场今日（17日）有货车着火，大量黑烟直冲半空，火势极度猛烈，波及两辆停泊在附近的电单车。消防处助理消防区长（危险品执法）黄文健在记者会上表示，人员在现场发现易燃液体焚烧的痕迹，加上在货车上发现油缸、油喉及油枪，有理由相信货车是非法改装而成的流动加油站。由于火势蔓延速度极不寻常，不排除货车曾载有大量燃油，正追缉一名涉案女车主，并将案件转介警方跟进。

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消防指货车上放有两个油缸，根据一般容量推算，最多可存放约2000升燃油，强调燃油属于高度可燃的液体，燃烧时会发出大量热能，足以令到周边物件迅速受热甚至燃烧，并对附近环境和基建设施构成严重威胁，又指从事非法加油活动罪行十分严重，正全力追查涉事车辆的车主和相关人士。调查方向包括有否涉嫌违反《消防（消除火警危险）规例》、《危险品条例》、《危险品（管制）规例》，消防处亦不排除根据相关条例向有关人士提出检控，果断执法。

据了解，现场是非法油站黑点。由于现场位于港铁东铁线铁路路段和三号干线的桥底位置，火势及浓烟一度影响上方的铁路路段和行车干道。由于该路段属于主要干道，有机会降低能见度，影响驾驶人士判断前方路况和车距，增加追尾和连续交通意外的风险。

警方呼吁市民如目击案发经过，可致电36612978与警方联络。案件暂列纵火，交由葵青警区刑事调查队第四队跟进，暂未有人被捕。

消防处近日发现市区不时出现由七座位的私家车和轻型货车改装而成的流动非法加油站，不法人士将满载燃油的油缸放在私家车和轻型货车的后排位置，环境往往极不通风。由于非法加油站未装设专用的消防装置及设备，有时停泊在行人路甚至民居附近，一旦发生火警，有可能会波及附近的建筑物，造成严重的人命伤亡和财物损毁，对附近的市民构成严重威胁，消防处予以强烈谴责。