珍惜生命｜粉岭16岁女学生校园堕楼 送院抢救
更新时间：11:02 2026-03-17 HKT
发布时间：11:02 2026-03-17 HKT
发布时间：11:02 2026-03-17 HKT
今日（17日）早上9时45分，警方接获报案，指粉岭蝴蝶山路一中学的校园内，一名16岁女学生堕楼。救护员赶至，发现女生清醒，连忙将她送往沙田威尔斯亲王医院救治。警方正调查事件原因。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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