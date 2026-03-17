新蒲岗建筑公司写字楼遭爆窃 留宿职员撞破吓退贼人

新蒲岗发生爆窃案。今日（17日）清晨约6时，五芳街31号永显工厂大厦一间建筑公司写字楼，突然传来撬门的声响。刚巧写字楼内一名职员留宿过夜，发现异声后查看，怀疑有贼人爆窃，于是报警求助。警员接报赶到，但贼人事败早已逃之夭夭，经点算后没有损失。警方事后翻查大厦闭路电视片段，正调查事件，并追缉贼人。