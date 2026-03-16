网传元朗公路绿的车尾载整部电单车 警主动追查票控48岁司机｜有片

网上近日流传一段短片，显示一部的士3月10日在车尾箱放置整部电单车，并于元朗公路上行驶，险象环生，被网民笑言为「拖车界新力军」。警方表示，新界北总区交通调查组十分重视事件，留意到片段后主动介入，追查涉事司机身份。经深入调查后，警方今日（3月16日）票控一名46岁姓庄男司机，涉嫌「驾驶危险车辆」。

警方提醒，道路使用者应谨记遵守交通规则。根据香港法例374G道路交通（交通管制）规例58条，在道路上的汽车司机需确保该汽车的一切部份及附件，不会对在汽车的人或对在道路上或附近的任何人造成或相当可能造成危险。

的士车尾箱放置整部电单车。YouTube：车Cam特警

涉事的士于元朗公路行驶。YouTube：车Cam特警