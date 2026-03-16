九龙湾私家车铲行人路酿9伤 女乘客抛出车外昏迷 75岁男司机涉危驾被捕

九龙湾发生严重车祸。今（16日）中午12时41分，一辆私家车沿九龙湾临兴街行驶，驰至美罗中心对开时突然失控铲上行人路，酿成9人受伤，其中8名是途人，1人是私家车女乘客，她送院时陷昏迷。网上图片显示，私家车撞毁栏杆、树木及铁柱，三人倒地受伤。

东九龙总区交通意外调查组督察蔡绍基表示，警方初步相信私家车司机调头时，误将油门当成煞车掣，继而失控撞上行人路，撞到8名途人，而车上女乘客则被抛出车外，最终共7男2女（18至75岁）受伤。

私家车女乘客因没有扣上安全带而被抛出车，她的头部被撞击，经抢救后情况已转为稳定，其他伤者则分别头、手、身体有不同程度擦伤，一人颈部受伤。警方指司机与被抛出车外的女乘客为两夫妻，经调查后相信没有任何刑事成份，以涉嫌「危险驾驶引致他人身体受严重伤害」拘捕涉案75岁男司机。

伤者席地而坐待救

《星岛头条》现场所见，多名伤者席地而坐待救，由于人数太多，救护员到场替伤者按伤势分流并进行包扎，严重者首先送院。肇事私家车车头严重损毁，警员在场调查意外原因。

据了解，私家车从美罗中心二期停车场驶出，本应右转出马路，却无故驶上香港大学附属分校对开行人路，途人猝不及防，纷纷被撞倒，私家车撞断树木及栏杆而出。