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元朗及荃湾一小时内两宗巴士跌落楼梯意外 女乘客昏迷送院

突发
更新时间：02:27 2026-03-16 HKT
发布时间：02:27 2026-03-16 HKT

元朗及荃湾于一小时内先后发生两宗双层巴士乘客跌落楼梯意外，造成两人受伤，其中一名女乘客情况严重。

周日（15日）晚上约11时30分，一辆由天水围开往沙田的九巴269D双层巴士，途经元朗谷亭街站附近时，一名约30岁女乘客疑似失足，从巴士楼梯滚下受伤，巴士司机见状后立即停车并报警。救护员接报到场，女事主陷入昏迷，随即送往博爱医院抢救。警方正调查事件，列作「交通意外-有人受伤」跟进。

另外，周一（16日）凌晨零时30分左右，一名年约70岁老翁，于一辆开往九龙方向的九巴265M线双层巴士上，疑由楼梯滚下受伤。救护员到场将男事主送院治理，警方已将案件列作交通意外处理。

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