好市民奖｜巴士车长追捕非礼色魔 装修工扯爆窗花救3岁女出鬼门关

今届「好市民奖」有80名市民获嘉许，其中两名得奖者分别为巴士车长李世敏，前年8月挺身而出协助一名非礼案受害人；另有装修工人骆志超见义勇为将一名爬出窗外的3岁女童救回安全位置。

巴士车长李世敏忆述，事件发生于2024年8月一个凌晨时分，当时他收工途经一个商场，突然听到微弱的呼救声，之后循声寻找，见到一名女子于育婴室内被一名自称摄影师的男子非礼，「当我行到附近时，女事主就指住个男人大叫非礼，𠮶刻女受害人好惊，一见到我即刻叫救命，我第一反应就系要捉到个犯」。

他指自己作为一个父亲，见到有年轻人受害感到心痛，提醒他们不要偏信网络上的事，「希望佢哋以后遇到咩问题，唔好依赖网络上嘅嘢，多与家人沟通，有咩问题请教亲友、父母、师长，寻求帮助，唔好偏信网络上嘅嘢，因为网络危机四伏」。

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另一名好市民得奖者为装修工人骆志超，他于2024年于深水埗黄竹街见到一名3岁女童从家中爬出窗外，头颈被困在晾衫架，危挂在簷篷，随时从高处堕下，险象横生。他目睹险况后立即报案，并进入大厦搜寻涉事单位，最终成功将女童带回安全位置。

骆志超忆述，当时窗户有窗花，但当时情况危急，立即徒手扯爆窗花，「𠮶刻都无乜谂，就扯开佢（窗花），将个小朋友扯返入嚟」。他又指不应为贪一时方便，而将子女独留家中，「如果离开8分钟、10分钟，可以叩下隔离门，揾人帮手睇下，唔好由佢喺屋企，因为真系好危险」。

