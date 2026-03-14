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有片｜屯门扫管笏Tesla追尾撼巴士 欲超车疑被「封位」 目击者：自杀式

突发
更新时间：04:41 2026-03-14 HKT
发布时间：04:41 2026-03-14 HKT

屯门扫管笏今日（13日）下午发生交通意外。一辆Tesla电动车在行驶途中怀疑意图抽头切线，却在犹豫不决之际收掣不及，直撞前方巴士车尾，过程被后方「车Cam」拍下并上载至网络。影片引发网民两极讨论，有人批评Tesla司机判断力差，亦有网民质疑片主刻意「笃油」封位，酿成意外。

欲切线受阻进退失据　直撞巴士车尾幸无人伤

意外发生于今日下午1时53分，涉事Tesla电动车沿屯门扫管笏路行驶。当驶至近顺德联谊总会李金小学对开时，前方一辆巴士已经停下，Tesla司机疑欲从左方抽头切线超车。

从流传的「车Cam」影片可见，Tesla超车过程中怀疑受阻，司机在犹豫是否强行出线之际，车速未有减慢，最终「眼白白」直撞向巴士车尾。fb「车cam L（香港群组）」(下同)
从流传的「车Cam」影片可见，Tesla超车过程中怀疑受阻，司机在犹豫是否强行出线之际，车速未有减慢，最终「眼白白」直撞向巴士车尾。fb「车cam L（香港群组）」(下同)
从流传的「车Cam」影片可见，Tesla超车过程中怀疑受阻，司机在犹豫是否强行出线之际，车速未有减慢，最终「眼白白」直撞向巴士车尾。
从流传的「车Cam」影片可见，Tesla超车过程中怀疑受阻，司机在犹豫是否强行出线之际，车速未有减慢，最终「眼白白」直撞向巴士车尾。
从流传的「车Cam」影片可见，Tesla超车过程中怀疑受阻，司机在犹豫是否强行出线之际，车速未有减慢，最终「眼白白」直撞向巴士车尾。
从流传的「车Cam」影片可见，Tesla超车过程中怀疑受阻，司机在犹豫是否强行出线之际，车速未有减慢，最终「眼白白」直撞向巴士车尾。

从流传的「车Cam」影片可见，Tesla超车过程中怀疑受阻，司机在犹豫是否强行出线之际，车速未有减慢，最终「眼白白」直撞向巴士车尾。庆幸事件中无人受伤，涉事车辆损毁不算严重。

上载影片的网民形容事件是「自杀式」撞车，随即引起网民热烈讨论。部分网民嘲讽Tesla司机技术不精：「冲上嚟又唔够胆出，判断力咁差就乖啲啦」、「T车快得滞扭唔到軚」。

然而，亦有网民将矛头指向片主，指片主原本车速较巴士慢，但见到Tesla准备加速爬头时，疑似立即「笃油」封位，导致Tesla进退两难：「片主见佢冲上嚟，即刻笃油封位先」、「片主不安好心」。

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